Lazio, Baroni e la lezione di calcio anche sui social: "Ci vogliono tutti"

Lo ha ripetuto dal primo giorno Marco Baroni: "Non esistono titolari e riserve. Per me sono 20 titolari". Per il mister della Lazio tutti i giocatori sono uguali e dalle loro rotazioni stanno arrivando i risultati delle aquile. Basta pensare a TJ Noslin, in difficoltà all'inizio, e ora vero trascinatore della settimana. Il mantra dell'allenatore sta dando i suoi frutti sul campo con Zaccagni e compagni che hanno battuto il Napoli due volte in quattro giorni. Stavolta non c'erano in campo "le riserve" dei campani, ma il risultato non è cambiato. Per rafforzare la propria idea, Baroni ha postato una foto della serata al Maradona con un messaggio chiaro: "Non servono pochi, non bastano tanti, ci vogliono tutti".