Lazio, Baroni rivela: "A volte i giocatori vorrebbero menarmi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia in casa Lazio con i biancocelesti che, giovedì 23 gennaio, scenderanno in campo all'Olimpico in vista dell'importante sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico Baroni ha toccato vari temi tra cui la voglia che ogni giorno percepisce dalla squadra: "Vogliamo rimanere protagonisti in tutte le competizioni, abbiamo iniziato un percorso insieme. Abbiamo opportunità davanti a noi che non possiamo lasciare al caso. L'Europa League è qualcosa di straordinario, lo vedo quando faccio la formazione o quando faccio un cambio, tutti vorrebbero menarmi perché vorrebbero giocare. È bellissimo per noi che vogliamo stare sul pezzo. Giochiamo contro un avversario forte, sarà di stimolo per fare una grande partita".