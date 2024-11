Lazio, Baroni stravede per Pedro: "Non ho più aggettivi!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole non bastano più per descriverlo. A 37 anni Pedro sembra un ragazzino. Scende in campo con la voglia di spaccare il mondo e la grinta del giovane alla prima occasione. Eppure il suo palmarès e la sua carriera non lo obbligano a essere tanto professionale e vicino alla causa Lazio. Ragion per cui Marco Baroni lo ha preso da esempio, invita i giovani a osservarlo, emularlo, imparare tutto da lui come se fosse un reparto storico in museo. Pedro, però, dopo aver iniziato nella teca ha sfondato il vetro e con caparbietà e voglia si è conquistato il suo spazio e la fiducia di Baroni che, ai microfoni di Rai Radio 1, lo ha esaltato con queste parole:

"Per Pedro non ci sono più aggettivi, le qualità tecniche sono evidenti, me lo sto godendo internamente anche nelle qualità umane e professionistiche, dà un grande messaggio ai giovani, vederlo allenarsi come un ragazzino, con passione e dedizione. Un grandissimo professionista, ci sta ripagando della fiducia che ha con grandi prestazioni".