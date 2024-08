Lazio, Baroni sugli infortunati: "Ecco quando potrebbero tornare..."

Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole tra la Lazio e il Frosinone, vinta per 2-0 dai biancocelesti, il tecnico Marco Baroni ha fatto il punto, tra le tante cose, anche sulla situazione inerente gli infortunati Gila, Castrovilli e Tavares, ipotizzando un loro ritorno per l'amichevole contro il Cadice, in programma il prossimo 10 agosto: "L'obiettivo è quello di averli a Cadice, anche se per fargli fare quaranta minuti di partita. Hanno grande voglia di entrare in campo. Stiamo cercando di dosare la loro fretta perché sono tutte situazioni in cui stare attenti. Per quanto riguarda i centrocampisti, non era tanto nella costruzione il problema. Hanno lavorato bene tutti. Dele-Bashiru è normale che fosse più in difficoltà. Nel secondo tempo ho cercato di correggere il posizionamento".