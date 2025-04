Lazio, Baroni vuole un aiuto da tutti: la richiesta alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non ne basteranno undici, Marco Baroni avrà bisogno di tutta la squadra per questo mini ciclo di partita che porterà fino al termine del campionato. Cinque appuntamenti per inseguire un sogno chiamato Champions League e un obiettivo come l'Europa League. La Lazio è chiamata a dare tutto, a partire da questa sera, scendendo in campo e dando continuità a quanto visto da Bergamo in poi (con la trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt come unica eccezione).

PRAGMATISMO - Una Lazio più pragmatica, meno estetica, che cerca il risultato prima dello spettacolo. In un finale di stagione così concitato serve anche questo, la ricerca dell'estetica rischia di essere un deterrente pericoloso che, giustamente, ha caratterizzato tutta la stagione, ma che ora può essere anche messo in stand-by per ottenere un risultato che sarebbe incredibile e coronerebbe una stagione con tanti alti e molti bassi. La Lazio insegue questo sogno, ha una missione in testa e per portarla a compimento Marco Baroni avrà bisogno di tutti.

L'IMPORTANZA DELLE RISERVE - Il tecnico fiorentino si affiderà ai suoi fedelissimi nello scegliere l'undici titolare, ma alle sue spalle avrà una panchina dalla quale avrà necessità di pescare per risolvere le partite e garantirsi i risultati. Una prerogativa di Baroni che, in realtà ha caratterizzato tutta la stagione. Dalle riserve sono arrivati 10 gol e 20 assist in Serie A, conferma di quanto siano preziose per la Lazio e per il suo allenatore e di quanto lo saranno nelle cinque partite che restano da qui alla fine dell'anno. Stando a quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, Baroni ha deciso di puntare su di loro. Nel corso della settimana le ha scosse per far sì di averle sempre pronte e concentrate e da questa sera avrà il suo primo responso.

