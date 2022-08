Lazio, Barzagli consiglia l'Inter: "Acerbi? Sì, è affidabile e conosce Inzaghi"

Acerbi all'Inter è l'operazione che la società biancoceleste sta curando in questo momento: Barzagli dice la sua sul possibile trasferimento...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' in corso la trattativa tra la Lazio e l'Inter per Francesco Acerbi. I neroazzurri sperano di riuscire ad acquistare il centrale entro venerdì e nelle prossime ore potrebbero accelerare per trovare l'accordo con i biancocelesti. A promuovere l'arrivo di Acerbi in neroazzuro è un profilo che di difensori centrali se ne intende: Andrea Barzagli. L'ex Juventus e ora commentatore di Dazn ha commentato così il possibile trasferimento: "Acerbi all'Inter? Sì, sarebbe buono. Inzaghi lo conosce, è affidabile. Farlo giocare a sinistra? Lì sono coperti, penso anche a Dimarco".