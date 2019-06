Lazio, Basta saluta dopo 5 anni: possibile futuro in Serie A

Non sarà il migliore degli addii, quello di Dusan Basta alla Lazio. Sei mesi da fuori rosa e due presenze (in Europa League) in tutto il 2018/2019. Il serbo saluterà Roma dopo 5 stagioni fatte di luci e ombre, complice anche l'età che con il passare degli anni ne ha favorito lo scivolamento verso il basso nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Per lui già la scorsa estate, come a gennaio, si era parlato di un possibile trasferimento nei bassifondi della Serie A. Non se ne fece nulla, complice l'ingaggio elevato che lo legava ai biancocelesti. Dal 30 giugno, però, le cose cambieranno. Dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio il serbo sarà libero di trovarsi una nuova squadra, accettando forse anche compensi più bassi pur di restare ai vertici del campionato italiano. Infatti, secondo Sky Sport, Basta sarebbe finito nel mirino di Brescia, Parma e Bologna. Proprio il connazionale Mihajlovic avrebbe voluto portarlo in rossoblu a gennaio, nelle prossime settimane il suo rinnovato interesse potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. A 34 anni Dusan Basta è pronto per una nuova sfida.

