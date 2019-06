Calciomercato Lazio, Cagliari in pressing su Patric: Joao Pedro è la chiave

CALCIOMERCATO LAZIO, PATRIC PER JOAO PEDRO - C'è una squadra rimasta senza esterni, ed è il Cagliari di Rolando Maran. Il tecnico ex Chievo ha a disposizione il solo Lykogiannis come terzino di ruolo. Troppo poco, specie considerando che il greco non ha grande esperienza in Serie A. Ai rossoblu servono garanzie, quelle che potrebbe portare Patricio Gabarròn Gil, alias Patric. Lo spagnolo ha collezionato 67 presenze in 4 anni di Lazio, accumulando comunque una certa esperienza a livello nazionale e internazionale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il prezzo contenuto e la sua voglia di trovare continuità potrebbero spingere i sardi a puntare su di lui, visto anche l'interesse dei biancocelesti per Joao Pedro. Il trequartista brasiliano piace dalle parti di Formello, dove viene considerato una possibile alternativa di livello da mettere al servizio di Simone Inzaghi. Un duplice interesse che, quindi, potrebbe far decollare tra i due club una vera e propria trattativa: Joao Pedro per Patric (più conguaglio), la Lazio ci pensa.

