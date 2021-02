Lazio - Bayern, Di Marzio: "Non c'è stata partita, non si allena più la fase difensiva"

Lazio - Bayern è stata una partita a senso unico e l'1-4 finale ne è la conferma. Ai microfoni di TMW Radio Gianni Di Marzio ha analizzato la gara provando a spiegare il motivo delle difficoltà delle squadre italiane in Europa: "Per me il problema è tecnico. Vedo che prendiamo sempre gli stessi gol, non si allenano più le difese come una volta. I tecnici giovani non fanno più la fase difensiva, non insegnano come marcare, la postura. Oggi si fa partire il gioco dal portiere, è cambiato tutto. Il calcio mondiale lo conosco, vedo come giocano in ogni parte del mondo. Mi chiedo, che partita è stata Lazio-Bayern? Non c'è stata partita sia tecnicamente che fisicamente. L'unica che fa un calcio europeo è l'Atalanta, sia tecnicamente, che fisicamente e mentalmente".