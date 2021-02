Lazio - Bayern Monaco, l'ex Berthold: "Partita interessante. Il calcio non si gioca sulla carta"

Il gol di Benjamin Pavard ieri sera contro il Tigres ha consegnato il Mondiale per Club al Bayern Monaco che, in questa stagione, hanno compiuto l'impresa di conquistare 6 titoli sui 6 disponibili. Un dominio disarmante quello degli uomini di Flick che hanno dominato in lungo e in largo in Germania, in Europa e nel mondo. Di questo e molto altro ha parlato l'ex difensore bavarese Thomas Berthold che, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha presentato il match tra Lazio e Bayern, valido per gli ottavi di Champions League: "Sulla carta i biancocelesti non avrebbero speranze, ma il calcio non si gioca sulla carta, bensì su un terreno di gioco. Sarà una partita interessante.

GERMANIA - "Il dominio in Bundesliga è un vantaggio per il Bayern Monaco perché la squadra riesce anche senza troppi sforzi a vincere il campionato. Una spiegazione sui successi un tutte le competizioni può essere questa, soprattutto in Champions League dove si è visto come altre squadre abbiano sofferto di più. Certo, il Covid e l'assenza di pubblico avrà influito in particolar modo su alcune, ma penso anche agli impegni altrove. Guardate l'Inghilterra e a quante partite devono giocare, con quali avversarie confrontarsi e quindi a quante energie spendono".

FLICK - "Il suo lavoro è incredibile perché è arrivato in un momento particolare, con la squadra in difficoltà e col feeling fra Kovac e la squadra che non c'era più. Partiva dal vantaggio di aver lavorato in Nazionale con Joachim Low, quindi conosceva lo zoccolo duro del gruppo e grazie a esso è stato più semplice per lui ricompattare l'ambiente. Ha ridato mentalità alla squadra e il Bayern ha ripreso a correre".