Lazio - Bayern Monaco, la Uefa lancia il sondaggio: "Come andrà a finire?" - FOTO

Ancora qualche ora e poi arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Bayern Monaco, il primo atto di una super sfida di Champions League. In attesa che le due compagini si affrontino sul campo dell'Olimpico, sul proprio profilo Twitter la Uefa ha aperto un sondaggio sul risultato del match. Pubblicata un'immagine con Immobile e Lewandowski a confronto, la domanda è chiara: "Come andrà a finire?".

How will this play out? or 🤔#UCL