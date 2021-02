Hitzfeld: “Per la Lazio sarà dura far male al Bayern. Su Immobile e Lewandowski...”

In una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, Ottmar Hitzfeld, ex tecnico tedesco che ha allenato e vinto col Bayern Monaco, ha presentato la sfida tra la Lazio e i bavaresi: “I tedeschi non perdono in Champions da anni e quando conta non sbagliano mai. La Lazio dovrà fare la partita della vita ”. Il tecnico dei bavaresi Flick dovrà fare a meno di alcuni titolari, tra cui il veterano Muller: “l'assenza del centrocampista si farà sentire parecchio, ma il Bayern è costruito per fare bene sempre”. Sarà anche il confronto tra Immobile e Lewandowski, che per Hitzfeld si somigliano molto: “Entrambi fanno tanto lavoro per la squadra. Non so se sono i migliori, ma sono due lottatori che danno tutto ”. Lazio – Bayern Monaco corrisponde anche al ritorno di Miro Klose, (oggi nello staff tecnico di Flick), a Roma: “Miro ha fatto la storia del calcio tedesco. È un bel personaggio e ha tutto per diventare un grande allenatore in futuro”.

