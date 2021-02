Lazio, Moccia: "Col Bayern si può sognare. Nelle notti così..."

Il giorno tanto atteso per la Lazio e i suoi tifosi è arrivato. Questa sera andrà in scena il confronto tra Lazio e Bayern Monaco all'Olimpico alle ore 21.00, per una notte che l'ambiente biancoceleste spera di ricordare a lungo, così come lo spera il noto regista e tifoso vip biancoceleste Federico Moccia, che in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei ha raccontato le sue emozioni: "Mi piacciono queste sfide difficili ed emozionanti. E poi i biancocelesti hanno dimostrato di tirare fuori grandi prestazioni in notti così ". Parola d'ordine dunque coraggio, e forse un pizzico di spavalderia: "Se la Lazio entra in campo senza paura e consapevole delle sue qualità potrà fare una grande partita". A guidare l'attacco e con la fascia da capitano sul braccio ci sarà Ciro Immobile, e per Moccia sarà fondamentale: "Immobile dovrà trascinare tutti e potrà sorprendere di nuovo osando come fatto lo scorso anno col Napoli. Chi osa vince ".

Lazio – Bayern Monaco, sfida tra bomber: i numeri di Immobile e Lewandowski

Lazio, Correa ritrova il Bayern: espulsione e maxi squalifica l'ultima volta

TORNA ALLA HOME PAGE