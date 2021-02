Lazio – Bayern Monaco, sfida tra bomber: i numeri di Immobile e Lewandowski

Lazio – Bayern Monaco sarà una sfida suggestiva, storica soprattutto per la Lazio, che dopo vent'anni torna a disputare un ottavo di finale di Champions League. Ma i riflettori puntati li avranno anche e soprattutto i due bomber rispettivi, Ciro Immobile e Robert Lewandowski, che lo scorso anno si sono contesi fino all'ultimo la Scarpa d'Oro. I numeri dei due attaccanti spaventano: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Immobile ha raggiunto quota 19 gol in stagione (14 in Serie A e 5 in Champions), contro i 31 del polacco, (di cui 26 in Bundesliga, e 3 in Champions). Sono 144 quelli totali segnati da quando Immobile è alla Lazio, 210 quelli di Lewandowski col Bayern sempre da quando Ciro indossa il biancoceleste, (262 totali se si considerano anche quelli con il Borussia Dortmund).

CONFRONTO – Ciro con 36 gol ha “soffiato” la Scarpa d'Oro a Lewandowski, secondo a 34, nonostante una stagione semplicemente stellare del nazionale polacco, che ha raggiunto il terzo posto della classifica dei marcatori “all time” della Champions, dietro Messi e Ronaldo, toccando quota 71 gol in 94 presenze e ha vinto tutti i trofei possibili. I due ironia della sorte, hanno avuto destini incrociati, visto che Immobile arrivò proprio al suo posto al Dortmund, e pochi mesi dopo vinse la Super Coppa di Germania, battendo proprio il Bayern con Lewandowski al debutto con i bavaresi, (2-0 il 13 agosto 2014). I due si ritroveranno questa sera, in una notte magica, a guidare l'attacco delle loro rispettive squadre. Si preannuncia un duello semplicemente spettacolare.

