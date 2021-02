Mihajlovic: "Come si batte il Bayern? Sono fatti di Inzaghi. La Lazio mi chiamò..."

A Tiki Taka è intervenuto Sinisa Mihajlovic e tra i tanti temi affrontati si è parlato anche di Lazio. Alla domanda su un'eventuale offerta del club biancoceleste: "Perché non mi ha mai chiamato la Lazio? Non è vero, Lotito mi ha chiamato prima di andare a Firenze, poi non ci siamo semplicemente trovati". Sabato prossimo ci sarà Bologna - Lazio, ma Chiambretti chiede a Mihajlovic di dare un consiglio all'amico Simone Inzaghi su come battere il Bayern Monaco nella partita di Champions League: "Io vorrei sapere come si batte la Lazio. Come battere il Bayern Monaco sono fatti di Simone, non fatti miei".