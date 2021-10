Lazio, Belleri: "Felipe Anderson è troppo forte. Sarri può riportare la Champions"

Manuel Belleri ha giocato alla Lazio dal 2005 al 2007 e per poi tornare per un brevissimo periodo nel 2008. Il difensore era in campo durante la sfida di Intertoto contro il Marsiglia, prossimo avversario dei biancocelesti in Europa League. L'ex difensore è intervenuto a Lazio Style Channel per parlare di questo precedente e dell'andamento della squadra di Sarri: "Contro il Marsiglia giocai nel doppio match valido per l’Intertoto, nell’estate 2005. Fummo eliminati nonostante un buon pareggio ottenuto all'andata: al ritorno perdemmo per tre ad uno, io mi ruppi una costola dopo il primo quarto d'ora".

ANDAMENTO LENTO - "La Lazio del derby mi è piaciuta moltissimo sia dal punto di vista tecnico che emotivo, il successo contro l'Inter è una conseguenza di quella sfida. I biancocelesti stanno mostrando dei progressi nell'apprendimento della filosofia di Sarri. Dopo il derby non mi aspettavo il k.o. contro il Bologna; quindi, attenderei le prossime gare per verificare l'andamento della Lazio nelle partite con le piccole".

FELIPE ANDERSON - "Non mi aspettavo un Felipe Anderson così forte, ha trovato probabilmente una serie di fattori mentali ed ambientali positivi che lo hanno portato a disputare delle gare strepitose. Ha fatto qualcosa di importante sotto il punto di vista tecnico, di corsa e di personalità".

CONCORRENZA IN DIFESA - "Lazzari è un ottimo giocatore, lo scorso anno ha messo in mostra buonissime cose. Se trova continuità da titolare acquisisce ancor più forza e determinazione. Se viene messo in discussione, invece, deve trovare la personalità giusta; probabilmente Sarri vuole tenere viva la concorrenza con Marusic anche se sabato in una parte della gara hanno giocato insieme".

FORMAZIONE PER GIOVEDI - "Se fossi in Sarri giovedì farei giocare la squadra di sabato, siamo ancora ad inizio stagione. La sfida contro il Marsiglia sarà importante e difficile, i francesi sono un avversario di livello. Una vittoria accrescerebbe la fiducia dei calciatori e dello staff".

OBIETTIVI - "Dove può arrivare la Lazio? L'obiettivo dei biancocelesti credo sia quello di tornare in Champions League provando anche ad arrivare in fondo in Coppa Italia, un trofeo che può dare entusiasmo per il campionato".