Lazio - Benevento, svelato l'MVP del match: il video della società

Il migliore in campo di Lazio-Benevento è Ciro Immobile. Questo il verdetto del sondaggio lanciato dalla società biancoceleste sui social. Una doppietta, un autogol procurato e un rigore sbagliato per il bomber della Lazio che ha rotto il lungo digiuno in campionato e ha toccato quota 151 gol in Serie A. Il club capitolino ha pubblicato il video delle migliori giocate di Immobile nella gara di domenica pomeriggio.