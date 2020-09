Lazio-Benevento, tifosi a Ponte Milvio per caricare la squadra - FOTO

Nuova stagione, vecchie abitudini: i tifosi biancocelesti si stanno dimostrando ancora una volta molto vicini alla squadra che sta per svolgere l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, previsto il 26 settembre a Cagliari. La tifoseria si è data appuntamento a Ponte Milvio per dare il proprio sostegno alla squadra. Alle 18:00, la Lazio affronta la neopromossa Benevento nell'ultima amichevole del pre season biancoceleste. Sarà un match importante per Simone Inzaghi per capire chi è pronto a partire dall'inizio in campionato e quanti minuti nelle gambe hanno i calciatori a sua disposizione. Circa 200/300 tifosi presenti con bandiere e striscioni.