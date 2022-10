Lazio, Benitez: "Bisogna dar merito ai biancocelesti per..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta di ieri non cambia il giudizio sulla Lazio che, in questo inizio di stagione, si è resa protagonista di ottime prestazioni. Il campionato è ancora lungo e la squadra di Sarri da domani si rimetterà al lavoro per rimediare al passo falso contro la Salernitana. Nel frattempo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, arrivano i complimenti anche di un tecnico come Rafa Benitez: "Il lavoro fatto bene, quello di Spalletti ma anche quello di Pioli, che ottengono risultati straordinari nonostante abbiano risorse inferiori ad altri club. La Serie A mi diverte, oltre a Napoli e Milan, bisogna dar merito a squadre come Atalanta, Udinese e Lazio che lottano alla pari con le grandi".