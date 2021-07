Lazio, Beretta: "Lazzari può adattarsi da terzino. Sarri? Sa cosa fare..."

L'allenatore Mario Beretta ha parlato della nuova Lazio di Maurizio Sarri, attraverso i microfoni di Lazio Style Radio, Queste le sue dichiarazioni sul nuovo tecnico: "Sarri conosce bene il calcio, fa giocare bene le squadre, lo abbiamo visto in questi anni, dove ha fatto molto bene. Dovrà sicuramente cambiare qualcosa a livello tattico edin qualche pedina rispetto alla gestione di Inzaghi, sono sicuro che in poco tempo saprà dare un'impronta tattica chiara alla squadra. Lazzari? Può adeguarsi alla linea difensiva a 4, è solo questione di allenamento e mettere a punto alcune cose. Ormai ogni giocatore ha assunto un livello di conoscenza tattica tale da permettergli di adattarsi ad ogni soluzione. Luis Alberto e Milinkovic sono i calciatori che mi piacerebbe molto vedere in un calcio diverso come quello di Sarri, sono giocatori straordinari. Immobile già gioca da centrale in un 4-3-3, così come Acerbi è già abituato ad una linea a 4. Il centrocampo a 3 rimane invece quello: certo ci sarà da lavorare, ma la base rimane quella. Sarri valuterà tutti gli uomini a disposizione, magari rivalutando anche qualche calciatore".