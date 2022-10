Lazio, Bergomi: "Giusto fare le rotazioni. Sarri è riuscito a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso del pre partita tra Lazio e Midtjylland ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione dei biancocelesti l'ex bandiera dell'Inter Beppe Bergomi, ospite in studio. Queste le sue parole:

"Le rotazioni ci stanno. Giusto far riposare Pedro per l'età che ha, schierando Cancellieri. Vecino per quanto ha corso contro l'Atalanta ci sta che vada in panchina, a centrocampo Milinkovic sta facendo un lavoro incredibile con i tre attaccanti davanti. Sarri è entrato nella testa dei giocatori, la difesa ora lavora di reparto. Presi singolarmente i giocatori della Lazio farebbero fatica in altre squadre, ma quando lavorano insieme fanno benissimo. Oggi il calcio è diverso, ma Sarri ci crede ancora a determinati dettami ed è riuscit0 a farli entrare in testa alla sua squadra".