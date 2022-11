Lazio, Bergomi sul gol al derby: "Bravo Pedro nel pressing su Ibanez"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto il derby con un gol di Felipe Anderson nel primo tempo. Il brasiliano è stato bravo a sfruttare un errore di Ibanez, provocato dal pressing di Pedro nella costruzione bassa della Roma. Al Club di Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato l’azione della rete, puntando il dito sull’errore di Ibanez e l’abilità di Pedro di costringere il difensore a fare ciò che sperava lo spagnolo. Le parole di Bergomi: "Pedro è bravo perché chiude a Ibanez la giocata su Zalewski. Poi gli fa la finta e va dall’altra parte, quindi non essendo mancino Ibanez quella giocata non ce l’ha, va dentro al campo e non devi mai andare dentro al campo".