Lazio, Bezzi: "Salernitana? Tutto scritto. Il vice-Immobile non si trova perché..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Rai Sport Gianni Bezzi si è espresso così in merito alla vittoria della Lazio contro la Salernitana e sulla questione mercato: “Per la Lazio doveva essere una partita in cui lavorare in prospettiva per la Coppa Italia e poi per l’udinese. Ai quarti per chi passa il turno ci sarà il Milan, sarà una bellissima partita, e poi con l’Atalanta diventa una gara in cui fare punti. Contro la Salernitana era tutto scritto, aveva 13 giocatori positivi e questo fa quasi tenerezza. Non è facile lavorare così. Ma anche alla Lazio mancano dei giocatori, se Immobile prende un raffreddore è un problema. E poi manca un difensore. Sarri ha già fatto dei nomi, vedremo se la società lo accontenterà. Un sostituto di Immobile non si è trovato perché la Lazio ha sempre cercato parametri zero. Se la Lazio ha scelto Sarri deve andare dietro alle sue idee. Anche il sacrificio di Luis Alberto sarebbe giustificato. Nella prossima stagione la Lazio cambierà pelle. Ci vuole gente giovane e forze fresche".