Lazio, Bianchessi si complimenta con l'Under 14: “I derby non si giocano, si vincono!”

Weekend positivo per la Lazio, dalla prima squadra ai più piccoli del settore giovanile. L'unico neo è la sconfitta della Primavera, ma tra i risultati delle piccole aquile spicca certamente la vittoria dell'Under 14 Pro sulla Roma. Con il 3-2 maturato al Maurizio Melli i biancocelesti non solo si sono aggiudicati la prima stracittadina della stagione, ma anche la prima assoluta della nuova categoria di Pro nazionale (esiste anche l'Under 14 regionale ndr). Al termine dell'incontro il Responsabile del settore giovanile, Mauro Bianchessi, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Lazio. Ecco i suoi complimenti alla squadra: “I derby non si giocano, si vincono. Noi oltre ad aver portato a casa i tre punti abbiamo anche meritato e giocato un buon calcio. Complimenti ai nostri ragazzi e allo staff tecnico: che questo sia l'inizio di un lungo percorso!”.

