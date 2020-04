Lazio, Bianchessi: "Si rischia la catastrofe. Assurdo allenarsi nei parchi"

Si rincorrono le dichiarazioni, il tema è sempre lo stesso: riprendere o meno la Serie A? Varie correnti, diversi punti di vista, la Lazio la sua l'ha espressa chiaramente. Sempre dal mondo biancoceleste arrivano anche le parole di Mauro Bianchessi a Tv Bergamo, responsabile del settore giovanile e del calcio femminile: "Il sistema calcio, sommando tutte le leghe, nel 2017-18 ha fatturato 4,7 miliardi di euro e dato lavoro a 300 mila persone con una grande valenza sociale. Spero che al governo ci sia gente con conoscenza del mondo del calcio e con abilità di mediazione, perché altrimenti si rischia una catastrofe. Penso sia assurdo che i calciatori possano allenarsi nei parchi pubblici e non nei propri centri sportivi in totale sicurezza. Provate pensare alle migliaia di persone che dal 4 maggio prenderanno la metro. E non si permette a dei giocatori di correre all’aperto nei propri centri sportivi in sicurezza? Ci vorrebbe più buon senso e una riflessione logica prima di fare queste normative. Ripresa delle giovanili? Ritengo che si andrà di pari passo con la scuola e, quindi, salvo imprevisti, a settembre i campionati ed agosto la preparazione, ma ad oggi è solo una previsione. Nella stagione 2017-18 si sono disputate in Italia circa 568 mila partite di calcio e il 68% delle quali a livello giovanile”.

