Lazio, Bizzarri: “Non avevano più bisogno di me, Reja mi mise a fare il terzo…”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, Albano Bizzarri è tornato a parlare degli anni trascorsi all’ombra del Colosseo, con la maglia della Lazio: “Col tempo mi sono reso conto che lì non avevano bisogno di me. Reja? Mi ha messo a fare il terzo portiere perché diceva che avrei disturbato Muslera, il primo, se avessi fatto il secondo. Decisione che va contro la natura del calcio, la concorrenza spinge a dar di più. A Roma ho vissuto anche momenti positivi, ho vinto trofei e trovato una squadra forte. Klose il più grande con cui ho giocato. Sono orgoglioso di aver indossato quella maglia. Ora la Lazio è una grande club gestito nel migliore dei modi. Poi, certo, mi sarebbe piaciuto avere più spazio, è normale. Ho lasciato la Lazio per trovare più spazio, quell’anno però Marchetti si infortunò e Berisha giocò 30 partite”.

