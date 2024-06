Lazio, blindato il baby talento Reita: respinta la concorrenza delle big europee

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda anche al futuro, nonostante le difficoltà del momento facciano pensare a qualcosa di diverso. La società biancoceleste, però, è vicina anche al settore giovanile, guarda con attenzione i possibili talenti e per evitare gli errori del passato si muove in via preventiva per tutelarli. In questo senso, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio è riuscita ad aggirare il grande interesse in particolar modo di Lispia e il Borussia Dortmund per il giovane centrale difensivo Fracesco Reita. Il classe 2008 si è messo in mostra con l'Under 16 di Procopio, attirando le attenzioni di club esteri che avrebbero voluto puntare su di lui. Un colloquio della società con i genitori, però, sarebbe bastato per strappare la promessa di rinnovare con la Lazio una volta raggiunti i 16 anni, quando avrà la possibilità di scartare tra i tanti regali anche un contratto triennale da professionista.