Lazio - Bologna, Bigon: "Rigore atipico, senza sarebbe stata una gara diversa"

La Lazio ha rialzato la testa. Dopo il brutto ko contro il Milan in Coppa Italia la squadra di Sarri si è imposta sul Bologna per 3-0. Ad aprire le marcature Ciro Immobile che ha trasformato il rigore assegnato da Piccinini battendo Skorupski. Proprio su questo episodio il direttore sportivo dei felsinei Bigon si è soffermato ai microfoni di Dazn nel post gara: "Nel primo tempo abbiamo fatto una partita accorta, abbiamo subito poco dal punto di vista delle occasioni e poi c'è stato l'episodio del rigore che ha cambiato l’impostazione della gara nel secondo tempo. Un rigore atipico, mi è successo poche volte di vedere assegnare un rigore del genere. Nella ripresa abbiamo creato di più ma ci siamo aperti e la Lazio in contropiede è micidiale. Sono riusciti a concretizzare la prima occasione buona nel secondo tempo e lì la partita è finita. Il rigore, che poi è un gol, cambia tutto, senza avremmo potuto vedere una gara diversa".