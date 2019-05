Lazio - Bologna, Cataldi: "Gara divertente. Gol al derby ha coronato la mia stagione"

Al termine del match fra Lazio e Bologna Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono felice di aver centrato il traguardo delle cento presenze in Serie A con la maglia della Lazio. Oggi è stata una partita divertente che abbiamo rimesso in piedi, ora abbiamo l’ultima settimana di lavoro per giocare al meglio contro il Torino. Parata di Skorupski sul mio tiro? Ho calciato forte, ci ho provato. Il portiere l’ha parata bene. Voglio fare i miei complimenti a Bastos per il gol di questa sera: è un difensore e, inoltre, non è mai facile trovare traiettorie così. Ho portato mio figlio qui, gli ho fatto fare la foto con la Coppa Italia. I miei due trofei ottenuti in 15 giorni (ride, ndr). Sicuramente per come ero partito a inizio stagione non mi aspettavo questo mio rendimento. Eravamo tanti in quella zona del campo, però quest’anno ho lavorato tanto, specialmente in ritiro per convincere la società e il mister a darmi qualche opportunità. Poi sono arrivate delle soddisfazioni importanti: il gol al derby ha coronato questa stagione. Spero di ripartire il prossimo anno con ancora più voglia”.