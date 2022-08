Lazio - Bologna, Immobile da record: speciale traguardo in Serie A

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Torna la Lazio, come tornano i record per Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste abbraccia lo Stadio Olimpico di Roma dove circa 42.000 persone urlano il suo nome, ma adesso ancora di più. Immobile ha portato in vantaggio la Lazio siglando la rete del 2-1 grazie ad un'imbeccata in verticale intelligente di Sergej Milinkovic-Savic. Con il gol contro il Bologna, il bomber biancoceleste firma un nuovo record agguantando Batistuta a quota 183 centri nella classifica marcatori all time della Serie A. Immobile così, resta ancora una volta il cannoniere più prolifico in attività. Ancora lui, ancora Ciro, anche questa stagione, sembra avere ancora il vizio del gol.