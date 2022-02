Lazio - Bologna, Sarri: "Il nostro è un rigore da anni duemila"

Lazio bella e vincente quella ammirata contro il Bologna. In conferenza stampa a Maurizio Sarri è stata chiesto un parere sul rigore trasformato da Immobile che ha sbloccato la partita: "Sono i rigori degli anni duemila. Negli anni ottanta gli veniva detto vada vada. Prima il contatto era più consentito. Il contatto c'è stato, è stato ingenuo il difensore del Bologna perché aveva messo il corpo tra gli avvesrari e la palla, non aveva bisogno di andare a contatto. Nel calcio moderno questi rigori si fischiano, poi se mi chiedi a me se sono d'accordo, ti dico di no. Io sono per un altro metro di valutazione, ma con il metro di valutazione degli ultimi due o tre anni questo è rigore".