Lazio, Bonanni: "Mancini graziato, Roma provocatoria". E su Sarri-Mourinho...

Un weekend di fuoco quello di Serie A che si è concluso nella serata di ieri con il derby, vinto dalla Lazio per 1-0 sulla Roma, e con la sfida tra Inter e Juventus vinta dalla squadra di Allegri. Sul campionato e anche sulla Nazionale che sarà protagonista in queste due settimane ha detto la sua Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio: "Locatelli non convocato in Nazionale? Non sono d'accordo, così come di Zaccagni e Casale. Vedremo cosa succederà".

DERBY - "L'atteggiamento delle due squadre lo si è visto da subito. La Roma che aspettava e provava con qualche piazzato, come è suo solito. La Roma è una costante di provocazioni, Mancini è stato graziato all'inizio. Sarri e Mourinho sono due tipi diversi, Mou ha vinto con squadre forti e in questa esperienza tatticamente ha lasciato poco".

CHAMPIONS - "In questo momento la Lazio deve ancora di più tentare di arrivarci. Se già ci doveva provare 3-4 settimane fa, ora devi provarci fino alla fine. Ma se non ci dovesse andare non sarebbe un fallimento totale. Ad oggi se non arriva in Champions qualcosa non quadra, ma se non ci arriva la Roma è un fallimento stratosferico".