Lazio, Bonanni su Sarri: "È andato avanti per inerzia. Forse se avesse..."

Sarri è tornato a parlare dopo l'addio alla Lazio e lo ha fatto in una lunghissima intervista concessa a Pedullà su Sportitalia. L'ex tecnico biancoceleste ha spiegato il perché della sua scelta e raccontato la sua verità sulle dimissioni e sulla situazione che in quel momento la squadra stava vivendo. Ai microfoni di TMW, Massimo Bonanni ha commentato così le parole dell'allenatore toscano: "Penso che lui non sia stata una delusione. Ha fatto benissimo lo scorso anno, quest'anno molto meno. Si aspettavano tutti un piccolo passo in avanti, lui non è riuscito a farlo perché deluso dalla campagna acquisti. È andato avanti per inerzia, doveva fare qualcosa di più. Ma non riesci a farlo quando il rapporto con il gruppo è ai minimi storici. Forse se avesse fatto un passo indietro prima, per la Lazio poteva finire diversamente quest'anno".

