Lazio, Bordon: "Peruzzi e Buffon due portieri allo stesso livello"

Operazione Nostalgia e il ricordo di grandi numeri uno. La nota pagina Facebook - diventata anche magazine -, infatti, ha stilato la classifica dei 25 migliori portieri italiani dal 1990 al 2006. Il grande escluso della lista è Gigi Buffon, ancora in attività, ma la carne al fuoco è tanta e nelle prime posizioni si trova tanta Lazio. In particolare c'è Luca Marchegiani al 7° posto e Angelo Peruzzi, attuale club manager biancoceleste, al 3°. Uno che grande portiere lo è stato è anche Ivano Bordon. Ex numero uno di Inter e Sampdoria, ed ex preparatore dei portieri - tra le altre - della nazionale (dal 2004 al 2006, ndr). Intercettato da TMW Radio, ecco cosa ha detto in merito a questa lista: "Io ai primi tre posti avrei messo Zenga, Peruzzi e Pagliuca in quest'ordine. E non Pagliuca in prima posizione. Altrimenti Marchegiani potrebbe stare vicino al podio. Chi mi somigliava? Forse Zenga ma anche Marchegiani, quanto stava in mezzo ai pali aveva qualche cosa di me. Buffon? Ho avuto la fortuna di allenare sia lui che Peruzzi. In tanti mi hanno chiesto chi era più forte, ma lo sono entrambi. Hanno caratteristiche diverse, ma come portieri e ragazzi sono sullo stesso livello".

