PAIDEIA - Lazio, Correa fa esami al polpaccio: non si teme lungo stop - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 15 - Out contro Spal e Verona, per il Parma si valuterà la prossima settimana. Senza correre coi tempi o rischiare un nuovo stop. Comunque è arrivato il sospiro di sollievo: Correa non ha riportato uno stiramento muscolare o una ricaduta dell'infortunio rimediato a Brescia. Il problema, che riguarda una vecchia problematica (sempre al polpaccio), non è così grave. L'argentino non rimarrà ai box a lungo.

Gli esami strumentali di Joaquin Correa, eccoli, di prima mattina in Paideia. Il Tucu ha appena raggiunto la clinica per sottoporsi ai controlli al polpaccio. Dita incrociate: la speranza è che sia riuscito a scampare alla lesione muscolare. Si saprà con certezza dopo la risonanza magnetica. L'argentino aveva riportato un problema a Brescia, era tornato in campo a Napoli in Coppa Italia, si è rifermato nella ripresa del derby chiedendo il cambio a Simone Inzaghi. Poco dopo ha abbandonato l'Olimpico zoppicando. Oggi si capirà l'entità dell'infortunio e quanto tempo dovrà rimanere ai box.

