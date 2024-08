Lazio, Bordon si tinge di verdeoro: il Brasile lo convoca per un’amichevole

Enorme soddisfazione per il giovane centrocampista della Lazio, Filipe Bordon, che nella giornata di ieri è stato convocato dal Brasile U-20 per la doppia amichevole in programma contro il Messico il 5 e l'8 settembre, allo stadio São Januário di Rio de Janeiro. Il classe 2005, che nella scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia biancoceleste rivelandosi un giocatore completo e capace di fare la differenza nelle due fasi, è stato selezionato da Ramon Menezes che gli ha voluto offrire la possibilità di mettersi in mostra con la maglia verdeoro. Oltre a lui per il doppio impegno contro il Tricolor è stato convocato anche l'ex obiettivo laziale Vitor Roque, attualmente in forza al Barcellona. Bordon è l'unico calciatore proveniente da un campionato italiano.