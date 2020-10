Lazio - Borussia Dortmund, le statistiche: solo due precedenti nella storia. E contro le tedesche...

Lazio - Borussia Dortmund di stasera segnerà il ritorno dei biancocelesti in Champions League dopo tanto tempo. I padroni di casa mancano dalla massima competizione europea da ben 13 anni e ci tengono a far bella figura, soprattutto in casa. Allo stadio Olimpico gli uomini di Inzaghi dovranno fronteggiare subito un avversario ostico come i gialloneri. Ecco tutte le statistiche del match.

- Sono solo 2 i precedenti in gare ufficiali tra le due squadre, entrambi datati 1995. Lazio e Borussia Dortmund si incontrarono nei quarti di finale di Coppa Uefa di quell'anno e furono i gialloneri ad avere la meglio: 1-0 l'andata all'Olimpico, 2-0 il ritorno al Westfalenstadion.

- Il 12 agosto 2018 le due formazioni disputarono un match amichevole pre campionato. A spuntarla fu il Borussia Dortmund che battè la Lazio 1-0 grazie ad un gol di Reus siglato al 6'.

- L'unico gol segnato dalla Lazio alla formazione giallonera fu un'autorete del centrocampista Steffen Freund, decisiva per l'1-0 finale del lontano 28 febbraio 1995.

- Simone Inzaghi e Lucien Favre, tecnico degli avversari, si sono scontrati già due volte nel 2018 quando lo svizzero sedeva sulla panchina del Nizza. In entrambi i match di quel girone di Europa League la Lazio la spuntò vincendo 1-0 all'Olimpico e 3-1 in Francia.

- Ciro Immobile ha vestito la maglia del Borussia Dortmund nella stagione 2014/2015, totalizzando 34 presenze e 10 gol. 4 di questi li segnò proprio in Champions League, le sue prime reti nella massima competizione europea.

- Nella sua storia la Lazio ha incontrato 6 squadre tedesche: Stoccarda, Bayer Leverkusen, Borussia M'Gladbach, Werder Brema e Eintracht Francoforte, oltre al Borussia Dortmund.

- Quello di questa sera sarà il 15° confronto per i biancocelesti contro una squadra tedesca. Bilancio per ora in discreto equilibrio con 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

- Allo stadio Olimpico contro le squadre tedesche la Lazio ha totalizzato 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

- L'esordio in Champions League per la Lazio avvenne nel 1999 proprio contro un squadra tedesca, il Bayer Leverkusen. 1-1 il punteggio all'andata in terra tedesca, così come il ritorno giocato a Roma.

- Nel 2015 la Lazio si giocò l'ingresso in Champions League nei preliminari contro il Bayer Leverkusen. Bene all'andata all'Olimpico, finita 1-0 grazie al gol di Keita. Al ritorno i tedeschi vinsero 3-0 conquistando il pass per la massima competizione europea.

- L'ultimo precedente contro una squadra tedesca è negativo per i biancocelesti: nel 2018 allo stadio Olimpico l'Eintracht Francoforte ribaltò il gol di Correa e vinse 2-1 grazie alle reti di Gacinovic e Haller.

- Il Borussia Dortmund ha sfidato 16 volte le italiane nel Belpaese e in 10 di questi confronti è uscito sconfitto.

