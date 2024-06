Lazio, botta e risposta tra i tifosi e Lotito: "Nessuno potrà mai..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono giorni delicatissimi e di tensione in casa Lazio. I tifosi, insoddisfatti per l’operato della società in merito alla gestione della squadra, del club e della crescita dello stesso che sembra essersi fermata dopo l’exploit avuto con Inzaghi, Sarri e dopo l'addio di Tudor, hanno indetto una manifestazione pacifica, per palesare il loro disappunto, venerdì 14 giugno presso lo Stadio Flaminio. In merito, attraverso Il Messaggero, il presidente Lotito ha affermato che “non c'è un comunicato firmato, non sono state chieste le autorizzazioni alla Questura”.

In questi minuti, attraverso la pagina Instagram "La Voce della Nord”, la tifoseria organizzata ha replicato alle parole del patron. Questo quanto si legge: “Apprendiamo da un’intervista rilasciata dal Sig. Claudio Lotito che è a conoscenza del fatto che non ci sia autorizzazione per la manifestazione. I permessi sono stati richiesti e, al momento in cui scriviamo, non c’è nessun diniego da parte della questura. Chi fomenta odio e divisioni tra tifosi è solo una persona di cui ricordiamo bene le sue parole “Farò litigare i tifosi tra loto scatenando una guerra tra poveri”. I tifosi laziali sono uniti nel nome della SS Lazio e nessuno potrà mai dividerli. Ci vediamo venerdì ore 18:30. Curva Nord Stadio Flaminio”.

