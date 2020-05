Lazio, Braglia: "Lazio favorita per lo scudetto. Ripresa? Spero si arrivi in fondo"

L'ex portiere di Genoa e Perugia Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato di ripartenza e corsa scudetto: "Si deve arrivare fino in fondo però. La situazione in alcune regioni è buona, ma comunque sussiste il dubbio su altre, specialmente al Nord, dove giocano diverse squadre. Spero che si possa giocare, anche se l'assenza di pubblico pesa sullo spettacolo e il prodotto calcio. Scudetto? La Lazio è favorita. E' quella più in palla rispetto alle altre e la vedo favorita nella corsa allo Scudetto. E poi vedo l'Atalanta favorita per il quarto posto. La ripresa? Si ripartirà con pochi allenamenti di gruppo. Prepararsi singolarmente e farlo di squadra è completamente diverso. Il clima estivo e la stanchezza potranno incidere molto, quindi occhio agli infortuni".