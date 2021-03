Lazio, Braglia su Immobile: “Se avesse vestito una maglia diversa lo avrebbero osannato”

L'ex portiere di Genoa e Perugia, Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Ciro Immobile che oggi ha ricevuto il premio della Scarpa d'Oro vinta nella scorsa stagione: "Non si è mai sentito osannare Immobile come si è osannato qualche altro giocatore. Se avesse vestito una maglia diversa, probabilmente si sarebbe enfatizzato ancor di più il suo premio e le sue gesta in generale. E' strano che la critica non prenda in considerazione il suo valore. E' un campione in campo e silenzioso fuori".