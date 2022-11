Lazio, bramando la qualificazione: quanto vale il primo posto nel girone

RASSEGNA STAMPA - Poche ore separano la Lazio dalla sfida col Feyenoord. È una finale per i biancocelesti, sarà determinante per i prosieguo nella competizione. In palio tre punti per godersi a pieno la qualificazione agli ottavi, senza ulteriori sofferenze legate agli spareggi o nella peggiore delle ipotesi alla retrocessione in Conference. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, saranno 90’ preziosissimi per Sarri e i suoi ragazzi. Il tempo è denaro e mai come in questo caso può esserci detto più azzeccato. Chiudere al primo posto per le aquile significherebbe non solo continuare il percorso europeo, ma anche incassare un bel gruzzolo che potrà essere poi investito per la crescita della squadra. A tutto questo si aggiunge un dettaglio non di poco conto: gli ottavi sono in programma a marzo e dunque, il tecnico toscano potrà lavorare con i suoi uomini senza l’incubo del doppio impegno settimanale e concentrarsi maggiormente sul campionato. Nell’eventualità degli spareggi, invece, il tempo è leggermente ridotto visto che sono in programma a febbraio, a poca distanza dalla ripresa dopo la sosta del Mondiale.

CIFRE - La conquista del primo posto nel girone e dunque, la qualificazione diretta agli ottavi vale tre milioni di euro. Nel dettaglio, 1,1 milione è il premio base al quale va sommato il gettone da 1,2 per la qualificazione, più la cifra legata al risultato di questa sera che se dovesse essere favorevole ai biancocelesti è di 630 mila euro. In caso di pareggio 210 mila e niente in caso di sconfitta. Dal percorso fatto finora, il club capitolino ha già incassato 10 milioni di euro. La cifra complessiva comprende: la quota di partecipazione pari a 3,63 milioni e quella relativa alla posizione nel ranking Uefa pari a 3,56 milioni. Al momento il presidente Lotito ha intascato 1,68 milioni per i risultati ottenuti.

