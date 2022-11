Lazio, Briga e il divertente post su Twitter: "Volevo andare a Rotterdam ma..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo qualche ora separa la Lazio dal match cruciale contro il Feyenoord in programma questa sera alle 18.45 allo stadio de Kuip di Rotterdam. Tra chi segue sempre i biancocelesti c'è anche il cantante Briga che però questa volta ha deciso di non partire alla volta dell'Olanda. Il motivo? Lo spiega lui con un divertente post su Twitter: "Volevo andà a Rotterdam, ma vista l’ultima in Europa che me so fatto forse è meglio dare retta a mia moglie e andare a Madrid". Insomma cambio destinazione, per una buona causa.