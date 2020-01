Lazio, Brocchi: "Cammino impressionante. Derby fondamentale ma..."

Domenica ci sarà il derby: Lazio pronta ad affrontare gli eterni rivali. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Brocchi: "La Lazio sta facendo un cammino impressionante, ha in rosa dei grandissimi giocatori e un ottimo allenatore. In questo momento le cose vanno molto bene e la squadra lo dimostra. Parliamo di un percorso che parte da lontano, tutti si conoscono e questa è la chiave del successo. Le compagini si formano con il tempo, ora la Lazio ha la maturazione giusta per raggiungere traguardi importanti. Se io fossi all'interno di questo gruppo ragionerei con grande equilibrio. Stanno facendo molto bene, ma non devono avere angoscia o ansia. Questo periodo va vissuto partita dopo partita, l'equilibrio è fondamentale. Non bisogna avere la smania di voler arrivare in alto. La squadra ha certezze tattiche, i giocatori forti fanno la differenza, e questi ultimi stanno esaltando quelle che sono le idee del mister".

DERBY - "Il derby può essere una tappa fondamentale per la stagione, vincerlo dà qualcosa di impressionante perchè a Roma è importante. Potrebbe essere un'ulteriore spinta per sognare in grande. In caso di sconfitta non credo possano esserci scorie negative, è una situazione recuperabile vista l'ottima posizione in classifica. La Lazio di oggi è una squadra che ha sofferto, che ha avuto delle delusioni negli ultimi anni. Ci sono stati anche momenti di gloria, vincendo delle coppe. Un percorso che comincia da lontano, che ora sta dando tutti i suoi frutti".

I SINGOLI - "La stracittadina spesso viene risolta da chi meno ti aspetti, anche se gli attaccanti hanno un peso specifico maggiore. Il centrocampo sarà ovviamente fondamentale. Penso che la Lazio abbia giocatori veramente forti, nel campionato italiano fanno la differenza. I biancocelesti abbinano solidità difensiva ad esperienza, grande personalità ed estro".

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

ROMA - LAZIO, L'ARBITRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE