Lazio, Bucciantini a Sky: “Tutti si divertono”. Poi su Tudor e Guendouzi…

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince, convince, e fa divertire chi la guarda. I giocatori fanno altrettanto in campo, si capisce dai volti e dalle prestazioni. Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, noto opinionista, è intervenuto per parlare della squadra di Baroni ed è tornato anche sul rapporto Tudor-Guendouzi. Ecco di seguito le sue parole: "De Grandis mi ha scritto e mi ha detto di provare a ricordare di quando Tudor voleva mandare via Guendouzi, che è andato via anche perché era in conflitto con il francese. A volte bisogna avere la pazienza di mettersi in mano alle persone sagge e che sanno lavorare. Baroni è riuscito a mettere insieme tanti giocatori d’attacco in modo così organizzato che quando ne leva uno, ne mette un altro altrettanto offensivo. Non si interessa tanto della sofferenza in campo, perché sa che pensandosi all’attacco anche quando si difende si vincono anche queste partite. Stanno bene in campo. Tutti si divertono, lo capisci anche quando parlano".