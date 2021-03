Lazio, buon compleanno Veron: la brujita spegne oggi 46 candeline

Spegne oggi 46 candeline l'ex centrocampista della Lazio, Juan Sebastian Veron. Nato a La Plata in Argentina il 9 marzo del 1975, fece parte di quella Lazio stellare, e tra il 99' e il 2000, vinse uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Supercoppa europea e una Coppa Italia. In maglia biancoceleste Veron ha collezionato 79 presenze condite da 14 gol in tutte le competizioni, trasferendosi poi nell'estate del 2001 al Manchester United.

