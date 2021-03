Lazio, con il Crotone possibile mini turn over e due ritorni importanti

Simone Inzaghi ragiona e studia le mosse: bisogna smaltire la sconfitta con la Juventus, e gestire la rosa in vista del Crotone e del ritorno con il Bayern Monaco: l'obiettivo però, è provare fino all'ultimo a restare attaccati al treno per la Champions. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico piacentino potrebbe affidarsi alle seconde linee: i vari Musacchio, Pereira e soprattutto Caicedo reclamano spazio e potrebbero avere una chance contro il Crotone. L'ecuadoriano potrebbe far rifiatare uno tra Correa e Immobile, e ripartirebbe dall'inizio dopo due mesi l'ultima volta, (derby vinto 3-0 contro la Roma).

RADU E STRAKOSHA – Inzaghi può in parte sorridere visto il ritorno di Radu. Il romeno ha già svolto un allenamento per intero e potrebbe anche ritornare dall'inizio contro i calabresi, o mettere minuti nelle gambe in vista del Bayern. Potrebbe poi tornare dall'inizio anche Strakosha, date anche le ultime incertezze di Reina con la Juve. L'albanese verrà impiegato e valorizzato di nuovo da qui alla fine, considerato un patrimonio importante per la Lazio, visto anche e soprattutto il suo contratto in scadenza nel 2022.

