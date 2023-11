Lazio-Cagliari, dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la travolgente vittoria di Champions sul Celtic, la Lazio si rituffa in campionato. Sabato i biancocelesti ospitano il Cagliari con l'obiettivo di dimenticare la trasferta di Salerno e tornare a macinare punti in campionato. Appuntamento ore 18 ancora sotto i riflettori dello Stadio Olimpico. Il match tra Sarri e Ranieri sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, potrà essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.