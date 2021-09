Lazio – Cagliari, Picchioni come Gary Lineker: il siparietto social - FOTO

Ieri la Lazio ha ospitato il Cagliari all’Olimpico, il match si è concluso in parità sotto gli occhi di Maurizio Sarri che ha assistito alla gara dalla tribuna insieme ai suoi collaboratori, tra cui Gianni Picchioni. Quest’ultimo è stato coinvolto in un siparietto riportato dal The Sun, è stato confuso con Gary Lineker ex calciatore e conduttore tv. Italian Football TV ha pubblicato una foto in cui Sarri e Picchioni appaiono vicini mentre assistono al match, i fan erano convinti che in realtà Picchioni fosse Lineker. Si sono scatenati dunque sui social con varie considerazioni simpatiche e lo stesso Lineker ha risposto con un Tweet: “Non sono io con lui, sincero”.

It’s not me with him, honest. 😳 https://t.co/4RbpqmrgeJ — Gary Lineker (@GaryLineker) September 19, 2021

