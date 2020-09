Lazio, Caicedo compie 32 anni: gli auguri social del club - FT

Oggi in casa Lazio si festeggia Felipe Caicedo, che spegne 32 candeline. L'ecaudoriano, nonostante le voci di mercato che volevano a un passo dall'approdo in Qatar, ha trascorso l'intero periodo ad Auronzo di Cadore, per poi tornare nella Capitale insieme al resto della squadra. All'ex Espanyol, allo scoccare della mezzanotte, sono arrivati gli auguri via social del club biancoceleste, ai quali si aggiungono quelli della redazione di Lalaziosiamonoi.it. Auguri Panterone!

