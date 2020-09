Lazio, il rugbista Pasquali con Parolo e Radu: "Una serata in compagnia di due campioni" - FT

Nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore, i giocatori della Lazio hanno sentito l'affetto dei tifosi che, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, non hanno saltato l'appuntamento. Tra la gente laziale, anche qualche sostenitore d'eccezione. Si tratta di Tiziano Pasquali, rugbista della Benetton Treviso. Lo sportivo si è scattato una foto in compagnia di Parolo e Radu, pubblicandola su Instagram: "Serata bellissima trascorsa in compagnia di due campioni, dentro e fuori dal campo. Ci vediamo presto e in bocca al lupo per la nuova stagione".

Calciomercato Lazio, Tare chiude a Lerma: "Non ci interessa"

Calciomercato Lazio, Bastos saluta e va al Basaksehir: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE